Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.
A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.
O suspeito foi avistado e tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas foi alcançado e detido.
Com ele, a equipe da Companhia de Força Tática localizou 349 porções de drogas diversas, sendo:
- 177 pedras de crack (eppendorf)
- 89 eppendorfs de “space”
- 43 pedras de crack (correntinhas)
- 17 porções de “dry”
- 14 porções de maconha
- nove eppendorfs de cocaína
Além das drogas, ele portava R$ 248,50 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e o homem permanece preso à disposição da Justiça.