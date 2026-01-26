Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.

A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp