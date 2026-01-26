26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Jacareí: homem é preso com 349 porções de droga no Rio Comprido

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões no Rio Comprido
Apreensões no Rio Comprido

Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.

A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi avistado e tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas foi alcançado e detido.

Com ele, a equipe da Companhia de Força Tática localizou 349 porções de drogas diversas, sendo:

  • 177 pedras de crack (eppendorf)
  • 89 eppendorfs de “space”
  • 43 pedras de crack (correntinhas)
  • 17 porções de “dry”
  • 14 porções de maconha
  • nove eppendorfs de cocaína

Além das drogas, ele portava R$ 248,50 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e o homem permanece preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários