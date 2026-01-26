Um homem foi preso em flagrante por furto em Ubatuba.
A ação ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento ostensivo de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na areia da praia da Praia Grande, quando foram procurados por vítimas de furto no local.
Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que um dos cartões bancários furtados havia sido utilizado em um estabelecimento comercial da região.
A equipe se deslocou ao local e abordou o autor dos furtos em posse de cartões, documentos pessoais, dinheiro e demais objetos pertencentes às vítimas.
Foram subtraídas três carteiras contendo aproximadamente R$ 800 em dinheiro, documentos, um aparelho celular Motorola e um Xiaomi.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto e permaneceu à disposição da Justiça.