Um homem foi preso em flagrante por furto em Ubatuba.

A ação ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento ostensivo de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na areia da praia da Praia Grande, quando foram procurados por vítimas de furto no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp