Carro é destruído por incêndio no Perequê, em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
Fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros
Fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um automóvel mobilizou o Corpo de Bombeiros no bairro Perequê, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na avenida José Geraldo Fernandes por volta das 22h50 deste domingo (25).

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o veículo totalmente tomado pelas chamas.

Havia risco iminente de que o fogo se propagasse para áreas próximas.

Após o controle total do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar a reignição e deixaram a área sinalizada e em segurança.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas. Não houve vítimas.

