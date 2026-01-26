Um incêndio em um automóvel mobilizou o Corpo de Bombeiros no bairro Perequê, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na avenida José Geraldo Fernandes por volta das 22h50 deste domingo (25).
Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o veículo totalmente tomado pelas chamas.
Havia risco iminente de que o fogo se propagasse para áreas próximas.
Após o controle total do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar a reignição e deixaram a área sinalizada e em segurança.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas. Não houve vítimas.