Um incêndio em um automóvel mobilizou o Corpo de Bombeiros no bairro Perequê, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na avenida José Geraldo Fernandes por volta das 22h50 deste domingo (25).

