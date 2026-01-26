Um homem foi preso por tráfico de drogas em Ilhabela.
A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Barra Velha.
O suspeito, já conhecido da equipe pela prática de crimes na região, foi abordado.
Inicialmente, nada de ilícito foi localizado em busca pessoal, mas em varredura no local da abordagem, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha, além de materiais para embalagem dos entorpecentes e dinheiro proveniente do tráfico.
Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido ao distrito policial da área, onde permaneceu à disposição da Justiça.