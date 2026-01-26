26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
TRAGÉDIA

Homem de 46 anos morre após se afogar na praia em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Praia do Jabaquara, em Ilhabela
Praia do Jabaquara, em Ilhabela

Um homem de 46 anos, morador de Caraguatatuba, morreu na tarde deste domingo (25) após se afogar na Praia do Jabaquara, em Ilhabela, no Litoral Norte. A ocorrência foi atendida pelo GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Segundo as informações apuradas no local, a vítima encontrava-se a bordo de uma embarcação de passeio que estava fundeada na região, quando se lançou ao mar. Após nadar por determinado trecho, populares relataram que o homem apresentou sinais de dificuldade, vindo a submergir.

A vítima foi localizada por pessoas que estavam em uma embarcação de apoio, sendo retirada da água e iniciadas, de imediato, manobras de reanimação ainda na própria embarcação, que se deslocou até a faixa de areia. Na sequência, equipes de emergência chegaram ao local e deram continuidade ao atendimento.

Durante a avaliação, foi constatado que a vítima encontrava-se em parada cardiorrespiratória, sendo aplicados os protocolos de atendimento pré-hospitalar. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro da região, onde, posteriormente, foi constatado o óbito pela equipe médica.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância da adoção de medidas de segurança durante atividades recreativas no mar, bem como da observância às orientações dos profissionais de salvamento, a fim de prevenir acidentes dessa natureza.

