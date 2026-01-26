Um homem de 46 anos, morador de Caraguatatuba, morreu na tarde deste domingo (25) após se afogar na Praia do Jabaquara, em Ilhabela, no Litoral Norte. A ocorrência foi atendida pelo GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações apuradas no local, a vítima encontrava-se a bordo de uma embarcação de passeio que estava fundeada na região, quando se lançou ao mar. Após nadar por determinado trecho, populares relataram que o homem apresentou sinais de dificuldade, vindo a submergir.