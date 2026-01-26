Um homem de 46 anos, morador de Caraguatatuba, morreu na tarde deste domingo (25) após se afogar na Praia do Jabaquara, em Ilhabela, no Litoral Norte. A ocorrência foi atendida pelo GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Segundo as informações apuradas no local, a vítima encontrava-se a bordo de uma embarcação de passeio que estava fundeada na região, quando se lançou ao mar. Após nadar por determinado trecho, populares relataram que o homem apresentou sinais de dificuldade, vindo a submergir.
A vítima foi localizada por pessoas que estavam em uma embarcação de apoio, sendo retirada da água e iniciadas, de imediato, manobras de reanimação ainda na própria embarcação, que se deslocou até a faixa de areia. Na sequência, equipes de emergência chegaram ao local e deram continuidade ao atendimento.
Durante a avaliação, foi constatado que a vítima encontrava-se em parada cardiorrespiratória, sendo aplicados os protocolos de atendimento pré-hospitalar. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro da região, onde, posteriormente, foi constatado o óbito pela equipe médica.
O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância da adoção de medidas de segurança durante atividades recreativas no mar, bem como da observância às orientações dos profissionais de salvamento, a fim de prevenir acidentes dessa natureza.