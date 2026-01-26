Dois homens foram presos em flagrante durante o roubo de um aparelho celular em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (25), após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), informando que dois homens em atitude suspeita estavam nas proximidades do supermercado Extra.

