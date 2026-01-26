26 de janeiro de 2026
Logo Sampi
FLAGRANTE

Ladrões de celular são presos durante roubo em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens foram presos em flagrante durante o roubo de um aparelho celular em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (25), após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), informando que dois homens em atitude suspeita estavam nas proximidades do supermercado Extra.

Em diligência, a equipe do CGP 3 (Comando de Grupo Patrulha) se dirigiu ao local e surpreendeu os homens com a vítima, um deles em posse do celular dela.

Não foram localizadas armas.

Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde foi ratificada a voz de prisão por roubo, permanecendo à disposição da Justiça.

