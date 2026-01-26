Um homem procurado pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia foi localizado e preso numa adega na zona norte de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na tarde de domingo (25), por volta das 16h15, durante a Operação Adega.
Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, quando abordaram seis suspeitos.
Após consulta aos antecedentes criminais, constatou-se um mandado de prisão civil contra um deles por conta de pensão alimentícia.
Diante dos fatos, o procurado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.