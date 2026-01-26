26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO DE PRISÃO

Devedor de pensão é preso em adega da zona norte de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia foi localizado e preso numa adega na zona norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na tarde de domingo (25), por volta das 16h15, durante a Operação Adega.

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, quando abordaram seis suspeitos.

Após consulta aos antecedentes criminais, constatou-se um mandado de prisão civil contra um deles por conta de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, o procurado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

