Um homem procurado pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia foi localizado e preso numa adega na zona norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na tarde de domingo (25), por volta das 16h15, durante a Operação Adega.

