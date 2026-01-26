A Prefeitura de São Sebastião informa que as chuvas que atingiram a Costa Sul do município reduziram de intensidade na noite desse domingo (25). Apesar da melhora nas condições climáticas, o município permanece em estado de atenção em razão do volume acumulado de precipitação, que atingiu 127 milímetros em um período de seis horas em Boiçucanga, na Costa Sul, índice considerado elevado.

O Gabinete de Crise foi aberto por determinação do prefeito Reinaldinho Moreira, de forma preventiva, com o objetivo de garantir que todas as equipes municipais estivessem de prontidão para o acompanhamento da situação e a rápida adoção de medidas de resposta. Com a estabilização do cenário, o gabinete iniciou o processo de desmobilização, mantendo as equipes técnicas em estado de atenção.