A Prefeitura de São Sebastião informa que as chuvas que atingiram a Costa Sul do município reduziram de intensidade na noite desse domingo (25). Apesar da melhora nas condições climáticas, o município permanece em estado de atenção em razão do volume acumulado de precipitação, que atingiu 127 milímetros em um período de seis horas em Boiçucanga, na Costa Sul, índice considerado elevado.
O Gabinete de Crise foi aberto por determinação do prefeito Reinaldinho Moreira, de forma preventiva, com o objetivo de garantir que todas as equipes municipais estivessem de prontidão para o acompanhamento da situação e a rápida adoção de medidas de resposta. Com a estabilização do cenário, o gabinete iniciou o processo de desmobilização, mantendo as equipes técnicas em estado de atenção.
As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas em campo, realizando vistorias técnicas, serviços de limpeza, desobstrução de galerias e monitoramento das áreas que registraram maior impacto. A Secretaria de Serviços Públicos atua na limpeza das vias e na retirada de resíduos, enquanto a Defesa Civil mantém o acompanhamento preventivo das áreas de risco.
A Prefeitura informou que continua na Costa Sul vistoriando os locais mais afetados, acompanhando os trabalhos e assegurando a adoção das medidas necessárias para a completa normalização da situação.
Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. A Prefeitura de São Sebastião segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a permanecer atenta aos comunicados oficiais e a acionar a Defesa Civil em caso de necessidade.
Em caso de emergência, o morador deve ligar nos telefones da Defesa Civil (199), Polícia Municipal (153) ou Corpo de Bombeiros (193).