A Embraer anunciou nesta segunda-feira (26) a participação na 10ª edição do Singapore Airshow, que acontece de 3 a 8 de fevereiro. A empresa terá em exposição estática as aeronaves de última geração E195-E2, jato comercial small narrowbody mais silencioso e eficiente do mundo, e o versátil transporte tático multimissão KC-390 Millennium.

A Eve Air Mobility, do grupo Embraer, também estará presente no evento. Em dezembro de 2025, a Eve concluiu o primeiro voo de seu protótipo eVTOL (carro voador) não tripulado em escala real nas instalações da Embraer, marcando o início de sua campanha de testes de voo.