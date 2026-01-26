A Embraer anunciou nesta segunda-feira (26) a participação na 10ª edição do Singapore Airshow, que acontece de 3 a 8 de fevereiro. A empresa terá em exposição estática as aeronaves de última geração E195-E2, jato comercial small narrowbody mais silencioso e eficiente do mundo, e o versátil transporte tático multimissão KC-390 Millennium.
A Eve Air Mobility, do grupo Embraer, também estará presente no evento. Em dezembro de 2025, a Eve concluiu o primeiro voo de seu protótipo eVTOL (carro voador) não tripulado em escala real nas instalações da Embraer, marcando o início de sua campanha de testes de voo.
A forte presença da Embraer no Singapore Airshow demonstra seu compromisso de crescer na região Ásia-Pacífico e celebra as recentes conquistas locais, como a ampliação das operações dos jatos comerciais da Embraer com a Scoot, de Singapura, que voa uma frota de E190-E2 para diversos destinos na região desde maio de 2024, o início das operações da Virgin Austrália com o E190-E2, em novembro de 2025 e o pedido de 15 E190-E2 pela All Nippon Airways, do Japão, com opção para mais cinco aeronaves.
Além disso, houve a assinatura de um Memorando de Entendimento da Embraer Defesa e Segurança com a Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA), a inauguração do escritório da empresa em Nova Déli, ampliando a rede pela Ásia-Pacífico, a assinatura do Acordo de Cooperação Estratégica com a Mahindra Group para avançar com a proposta do C-390 Millennium como solução para o programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA), da Força Aérea Indiana (IAF) e a instalação do primeiro simulador completo de voo (FFS) para os E-Jets E2 na Ásia-Pacífico, em Singapura, por meio da Embraer-CAE Training Services (ECTS) joint-venture.
Esses avanços estão em linha com os esforços de crescimento de todas as unidades de negócios da companhia – Aviação Comercial, Executiva, Defesa & Segurança, Serviço & Suporte e Mobilidade Aérea Urbana (UAM) – na região.
“A dinâmica da região Ásia-Pacífico é um dos vetores de crescimento da Embraer e vemos diversas oportunidades nas áreas aeroespacial e de defesa”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
“As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico valorizam cada vez mais os E-Jets E2 como um ativo estratégico para fortalecer a conectividade em toda a região. Ao mesmo tempo, vemos um forte potencial para o KC-390 Millennium que ganha espaço globalmente, comprovando sua capacidade multimissão, confiabilidade e eficiência.”
A Embraer está presente na Ásia-Pacífico há quase cinco décadas, desde que a primeira aeronave Bandeirante iniciou operação na região em 1978. Singapura serve como centro das operações da Embraer na Ásia-Pacífico, incluindo um Centro de Distribuição Regional que abriga mais de US$ 100 milhões em peças e um simulador de E2 que fornece treinamento para pilotos de companhias aéreas em toda a região. A Embraer também conta com um escritório em Pequim, na China.