Um homem foragido da Justiça de Minas Gerais, com pena de 12 anos a cumprir por homicídio, foi localizado e preso em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (25), às 14h35, no bairro Vila Santos, durante patrulhamento de policiais do Grupo de Pronta Resposta do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

