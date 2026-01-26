26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
HOMICÍDIO

Homem procurado por homicídio em Minas é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
Um homem foragido da Justiça de Minas Gerais, com pena de 12 anos a cumprir por homicídio, foi localizado e preso em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (25), às 14h35, no bairro Vila Santos, durante patrulhamento de policiais do Grupo de Pronta Resposta do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Em abordagem, a equipe constatou, por meio do aplicativo Muralha Paulista, o mandado de prisão aberto em seu desfavor.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

