Uma ocorrência policial na região sul de São José dos Campos gerou protestos em moradores na noite desse domingo (25). Um homem de moto foi baleado pela Polícia Militar entre as ruas 91 e 92, no bairro Campo dos Alemães.

As primeiras informações apuradas pela reportagem apontam que havia uma perseguição da PM no local a um homem em uma motocicleta, por policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motos).