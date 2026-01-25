Um homem em uma moto foi baleado por um policial militar na noite deste domingo (25), em São José dos Campos. A ação gerou protesto de moradores.
A ocorrência aconteceu entre as ruas 91 e 92, no bairro Campo dos Alemães.
As primeiras informações apontam que havia uma perseguição no local a um homem em uma motocicleta por policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motos).
Em determinado momento, o policial de uma das motos disparou um tiro, o homem na motocicleta caiu e ficou ferido.
Populares que estavam na rua e acompanharam a ocorrência foram para o local e protestaram contra o policial.
O resgate demorou a chegar e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do baleado e nem se há outros feridos. Os protestos pediam justiça pelo ocorrido.