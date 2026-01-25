Um homem em uma moto foi baleado por um policial militar na noite deste domingo (25), em São José dos Campos. A ação gerou protesto de moradores.

A ocorrência aconteceu entre as ruas 91 e 92, no bairro Campo dos Alemães.

As primeiras informações apontam que havia uma perseguição no local a um homem em uma motocicleta por policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motos).