Encapuzada, algemada e sob constantes ameaças, uma mulher de 30 anos viveu momentos de terror nas mãos de criminosos após ser sequestrada em Caçapava.

Ela foi resgatada na tarde deste domingo (25), em São José dos Campos, após uma ação conjunta com envolvendo policiais militares e equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).

A vítima foi abordada dentro do próprio carro por um homem que se apresentou como policial civil. O suspeito exibiu um distintivo e afirmou que havia um mandado de prisão em nome dela.