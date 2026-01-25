Encapuzada, algemada e sob constantes ameaças, uma mulher de 30 anos viveu momentos de terror nas mãos de criminosos após ser sequestrada em Caçapava.
Ela foi resgatada na tarde deste domingo (25), em São José dos Campos, após uma ação conjunta com envolvendo policiais militares e equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).
A vítima foi abordada dentro do próprio carro por um homem que se apresentou como policial civil. O suspeito exibiu um distintivo e afirmou que havia um mandado de prisão em nome dela.
Em seguida, a mulher foi algemada, colocada no veículo do criminoso e teve a cabeça coberta por um capuz.
Durante o deslocamento pela marginal da Via Dutra, já em São José, os sequestradores trocaram o veículo utilizado na ação, passando de um Palio preto para um Citroën prata, mantendo a vítima sob poder dos criminosos.
A abordagem chamou a atenção de um popular, que desconfiou da situação e acionou a polícia.
Caçada.
As informações chegaram ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, via 190 da Polícia Militar, dando início ao monitoramento da região de Eugênio de Melo e à mobilização das equipes de patrulhamento.
As buscas envolveram equipes do CSI, da GCM, da Polícia Militar e o helicóptero Águia. A PM localizou o carro da vítima e, na sequência, agentes do GTAM (Grupo Tático com Moto) da GCM encontraram o Citroën, libertaram a mulher e prenderam dois criminosos. Ambos já possuíam antecedentes criminais por roubo.