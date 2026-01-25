Vídeo feito do helicóptero Águia, da Polícia Militar, mostra a perseguição ao carro com os sequestradores de uma mulher de 30 anos, que foi resgatada pela polícia e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos na tarde deste domingo (25), depois de ser sequestrada em Caçapava.

A cena mostra viaturas da GCM e do Gtam (Grupo Tático com Moto), de São José, em perseguição aos criminosos por ruas de São José. Dois homens foram presos.