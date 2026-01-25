Vídeo feito do helicóptero Águia, da Polícia Militar, mostra a perseguição ao carro com os sequestradores de uma mulher de 30 anos, que foi resgatada pela polícia e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos na tarde deste domingo (25), depois de ser sequestrada em Caçapava.
A cena mostra viaturas da GCM e do Gtam (Grupo Tático com Moto), de São José, em perseguição aos criminosos por ruas de São José. Dois homens foram presos.
Segundo a GCM, os criminosos fingiram ser policiais civis em cumprimento de um falso mandado de prisão contra a mulher. Abordada em seu carro, a vítima foi algemada, colocada no veículo do suspeito e teve a cabeça coberta por um capuz.
O caso gerou uma intensa operação da Polícia Militar com apoio da GCM de São José, que terminou após perseguição, prisão de dois criminosos e o resgate da vítima em São José. O helicóptero Águia da PM participou das buscas.
Sequestro
Durante o deslocamento dos sequestradores pela marginal da rodovia Presidente Dutra, já na cidade de São José, houve a troca do veículo utilizado na ação criminosa, de um Palio preto para um Citroën prata, seguindo com a vítima.
As equipes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José iniciaram o monitoramento pela região do distrito de Eugênio de Melo, na região leste, e acionaram as equipes em patrulhamento.
As buscas contaram com a participação integrada do CSI, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e do helicóptero Águia.
A Polícia Militar localizou o carro da vítima e, em seguida, equipes da PM e da GCM de São José localizaram o Citroën, libertaram a vítima e prenderam dois indivíduos, de 28 e 30 anos, que já possuíam antecedentes criminais.
Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde ficaram à disposição das autoridades.