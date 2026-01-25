Os criminosos que sequestraram uma mulher de 30 anos em Caçapava, neste domingo (25), fingiram ser policiais civis que estavam cumprindo um falso mandado de prisão contra ela. Abordada em seu carro, a vítima foi algemada, colocada no veículo do suspeito e teve a cabeça coberta por um capuz.

O caso gerou uma intensa operação da Polícia Militar com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos que terminou após perseguição, prisão de dois criminosos e o resgate da vítima em São José. O helicóptero Águia da PM também participou das buscas.