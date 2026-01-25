A mulher levada por sequestradores e que estava desaparecida foi resgatada por guardas civis municipais de São José dos Campos, na tarde deste domingo (25). Ela havia sido levada pelos criminosos em Caçapava.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José, a mulher de 30 anos foi abordada em seu carro por um homem que se apresentou como policial civil, exibindo um distintivo e informando que havia um mandado de prisão em seu nome. A vítima foi algemada, colocada no veículo do suspeito e teve a cabeça coberta por um capuz.
Durante o deslocamento pela marginal da rodovia Presidente Dutra, já na cidade de São José dos Campos, houve a troca do veículo utilizado na ação, de um Palio preto para um Citroën prata, seguindo com a vítima.
No momento da abordagem, um popular presenciou a ação, acionou uma equipe policial e repassou as informações, que chegaram ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, via 190 da PM. A partir disso, o CSI iniciou o monitoramento na região de Eugênio de Melo e acionou as equipes em patrulhamento.
Equipes do CSI , GCM, Polícia Militar e o helicóptero Águia participaram das buscas. A PM localizou o carro da vítima e equipes do Gtam (Grupo Tático com Moto), da Guarda Civil Municipal de São José, localizaram o Citroën, libertaram a vítima e prenderam os dois criminosos, que já possuíam antecedentes criminais por roubo.