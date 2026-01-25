A mulher levada por sequestradores e que estava desaparecida foi resgatada por guardas civis municipais de São José dos Campos, na tarde deste domingo (25). Ela havia sido levada pelos criminosos em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José, a mulher de 30 anos foi abordada em seu carro por um homem que se apresentou como policial civil, exibindo um distintivo e informando que havia um mandado de prisão em seu nome. A vítima foi algemada, colocada no veículo do suspeito e teve a cabeça coberta por um capuz.