Atenção: um sequestro ocorrido em Caçapava terminou com dois suspeitos presos em São José dos Campos neste domingo (25), mas a mulher levada pelos criminosos ainda não foi localizada, segundo informações da Polícia Militar. As buscas continuam.

De acordo com a PM, a vítima estava em um carro quando foi rendida por quatro assaltantes na Avenida Brasil, em Caçapava, no início da tarde.

Ela foi sequestrada e o grupo fugiu pela Via Dutra, sentido São José dos Campos.