Atenção: um sequestro ocorrido em Caçapava terminou com dois suspeitos presos em São José dos Campos neste domingo (25), mas a mulher levada pelos criminosos ainda não foi localizada, segundo informações da Polícia Militar. As buscas continuam.
De acordo com a PM, a vítima estava em um carro quando foi rendida por quatro assaltantes na Avenida Brasil, em Caçapava, no início da tarde.
Ela foi sequestrada e o grupo fugiu pela Via Dutra, sentido São José dos Campos.
Próximo à Rua Guarani, na região da linha férrea em São José, dois dos quatro suspeitos foram localizados e detidos. A polícia segue em busca dos outros dois homens apontados como envolvidos e da mulher sequestrada.
O que falta esclarecer
Onde a vítima foi levada após a divisão do grupo em dois veículos;
Qual foi a rota seguida depois da entrada em São José dos Campos;
Se houve apoio de outros envolvidos (motoristas, olheiros ou esconderijos).