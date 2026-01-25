25 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

URGENTE: Mulher é sequestrada no Vale; 2 são presos em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Atenção: um sequestro ocorrido em Caçapava terminou com dois suspeitos presos em São José dos Campos neste domingo (25), mas a mulher levada pelos criminosos ainda não foi localizada, segundo informações da Polícia Militar. As buscas continuam.

De acordo com a PM, a vítima estava em um carro quando foi rendida por quatro assaltantes na Avenida Brasil, em Caçapava, no início da tarde.

Ela foi sequestrada e o grupo fugiu pela Via Dutra, sentido São José dos Campos.

Próximo à Rua Guarani, na região da linha férrea em São José, dois dos quatro suspeitos foram localizados e detidos. A polícia segue em busca dos outros dois homens apontados como envolvidos e da mulher sequestrada.

O que falta esclarecer

Onde a vítima foi levada após a divisão do grupo em dois veículos;


Qual foi a rota seguida depois da entrada em São José dos Campos;

Se houve apoio de outros envolvidos (motoristas, olheiros ou esconderijos).

Comentários

