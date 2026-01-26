Ao menos três cidades do Vale do Paraíba estão na disputa para receber a nova fábrica da Coca-Cola, cujo investimento previsto é de R$ 1 bilhão. A empresa confirmou a instalação da nova unidade no interior de São Paulo, e segue em avaliação do local.

Em nota a OVALE, a Coca-Cola FEMSA Brasil informou que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade no estado de São Paulo.