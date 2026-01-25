25 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANIFESTAÇÃO

URGENTE: Queda de raio fere dezenas em ato de Nikolas em Brasília

Por Da redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/UOL
Confusão entre pessoas atrás da ambulância no local da manifestação
Confusão entre pessoas atrás da ambulância no local da manifestação

A queda de um raio provocou pânico e deixou dezenas de pessoas feridas durante o ato convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, neste domingo (25). Testemunhas relataram que várias pessoas caíram após sofrerem choques elétricos. Chovia forte no momento do incidente na praça do Cruzeiro.

Pessoas desacordadas foram carregadas nos braços até a única ambulância disponível no local, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados no chão. Algumas vítimas apresentavam sinais de desorientação. O relato é da reportagem do portal UOL.

A equipe de socorro atendia uma mulher dentro da ambulância enquanto familiares, em estado de choque, tentavam reanimar parentes caídos. Com a abertura da grade que isolava o veículo, mais pessoas se aproximaram em busca de ajuda. Um pai desesperado pedia socorro, enquanto outra pessoa oferecia a própria perna para apoiar a cabeça de uma jovem deitada no chão.

Do carro de som, organizadores pediam insistentemente para que o público se afastasse das grades. O locutor informava que havia pessoas feridas por choques elétricos. Por orientação do Corpo de Bombeiros, o guindaste que sustentava uma grande bandeira do Brasil foi baixado, diante do risco de descargas elétricas provocadas por raios.

Tendas de atendimento foram montadas no Memorial JK. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas estão com batimento cardíaco mais baixo, outras se queixam de dormência. Há também pessoas em estado de choque. Os feridos estão sendo encaminhados para o Hospital de Base do Distrito Federal e para o Hospital Regional de Asa Norte.

A chuva diminuiu e o ato continuou. As pessoas gritam "Eu não vou embora" e, a cada novo relâmpago, se abaixam e gritam de medo. Câmeras saíram do ar devido ao raio. Seguranças do Memorial JK relataram ao UOL que as câmeras do circuito interno do memorial saíram do ar quando o raio caiu e demoraram alguns segundos para voltar a funcionar.

* Com informações do portal UOL

