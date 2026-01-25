A queda de um raio provocou pânico e deixou dezenas de pessoas feridas durante o ato convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, neste domingo (25). Testemunhas relataram que várias pessoas caíram após sofrerem choques elétricos. Chovia forte no momento do incidente na praça do Cruzeiro.

Pessoas desacordadas foram carregadas nos braços até a única ambulância disponível no local, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados no chão. Algumas vítimas apresentavam sinais de desorientação. O relato é da reportagem do portal UOL.