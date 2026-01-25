25 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Queda de moto na madrugada deixa adolescente ferido em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Local do acidente em Ilhabela
Local do acidente em Ilhabela

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após cair de moto na madrugada deste domingo (25), por volta de 3h30, em Ilhabela. O acidente ocorreu na avenida Brasil, em Barra Velha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu após breve acompanhamento das viaturas do policiamento a uma motocicleta.

A unidade de resgate dos bombeiros prestou atendimento a um adolescente de 17 anos, condutor da motocicleta, com possível fratura de tornozelo.

Foi realizado o protocolo de trauma, visando à preservação da integridade física da vítima, bem como a imobilização do tornozelo direito.

O adolescente apresentava sinais vitais estáveis e foi conduzida ao Hospital Municipal Mário Covas Jr., onde permaneceu sob cuidados médicos.

O local da ocorrência ficou em segurança, sob a responsabilidade do policiamento.

