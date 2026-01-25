Um adolescente de 17 anos ficou ferido após cair de moto na madrugada deste domingo (25), por volta de 3h30, em Ilhabela. O acidente ocorreu na avenida Brasil, em Barra Velha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu após breve acompanhamento das viaturas do policiamento a uma motocicleta.
A unidade de resgate dos bombeiros prestou atendimento a um adolescente de 17 anos, condutor da motocicleta, com possível fratura de tornozelo.
Foi realizado o protocolo de trauma, visando à preservação da integridade física da vítima, bem como a imobilização do tornozelo direito.
O adolescente apresentava sinais vitais estáveis e foi conduzida ao Hospital Municipal Mário Covas Jr., onde permaneceu sob cuidados médicos.
O local da ocorrência ficou em segurança, sob a responsabilidade do policiamento.