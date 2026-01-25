Um adolescente de 17 anos ficou ferido após cair de moto na madrugada deste domingo (25), por volta de 3h30, em Ilhabela. O acidente ocorreu na avenida Brasil, em Barra Velha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu após breve acompanhamento das viaturas do policiamento a uma motocicleta.