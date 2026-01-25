A Justiça manteve preso o motorista que atropelou um casal de bicicleta e matou uma mulher em Caçapava. Ele está preso preventivamente. A decisão aconteceu na audiência de custódia na manhã deste domingo (25).

Álison Santos de Castro, de 21 anos, atropelou Tatiane de Jesus Severo Alves, de 35 anos, e Alessandro Alves, de 47 anos, que estavam na bicicleta, na avenida José de Moura Rezende, no bairro Vera Cruz, na tarde desse sábado (24).