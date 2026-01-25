A Justiça manteve preso o motorista que atropelou um casal de bicicleta e matou uma mulher em Caçapava. Ele está preso preventivamente. A decisão aconteceu na audiência de custódia na manhã deste domingo (25).
Álison Santos de Castro, de 21 anos, atropelou Tatiane de Jesus Severo Alves, de 35 anos, e Alessandro Alves, de 47 anos, que estavam na bicicleta, na avenida José de Moura Rezende, no bairro Vera Cruz, na tarde desse sábado (24).
O motorista do carro estava em alta velocidade e o choque contra a bicicleta lançou o casal a metros do local do acidente. O boletim de ocorrência aponta que Álison estava alcoolizado.
Nas imagens é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a avenida José de Moura Rezende. Segundos depois, um carro em alta velocidade, ao desviar do veículo mais lento, acerta em cheio a bicicleta com casal.
O impacto foi tão violento que as duas pessoas da bicicleta foram arremessadas a alguns metros do acidente. Uma das vítimas, com a força do choque, foi arremessada dentro da caçamba de uma caminhonete estacionada a metros do acidente. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
O homem foi jogado ainda mais longe e está em estado grave. Nas imagens ainda é possível ver uma terceira pessoa, que é o motorista do carro, que também caiu do veículo no momento do acidente. Ele conseguiu levantar e saiu andando com dificuldades. Ele foi preso.
Na sequência, o carro bateu no muro e ficou com a frente destruída. Não há ainda informações a respeito do estado de saúde do motorista do carro. A avenida precisou ser bloqueada para o atendimento das vítimas e para a realização da perícia.