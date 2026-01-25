Na zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista e ainda sem vitórias após cinco rodadas, o Taubaté liga o sinal de alerta para o restante do campeonato. Desta maneira, a diretoria anunciou que irá fazer, nesta segunda-feira (26), uma reunião a portas fechadas com o elenco de atletas.

Segundo a diretoria do clube, a ideia é fazer ajustes pontos e correção de rotas. Além disso, espera um alinhamento entre direção e comissão técnica. Por enquanto, o técnico Dyego Coelho segue mantido no cargo.