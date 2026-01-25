Na zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista e ainda sem vitórias após cinco rodadas, o Taubaté liga o sinal de alerta para o restante do campeonato. Desta maneira, a diretoria anunciou que irá fazer, nesta segunda-feira (26), uma reunião a portas fechadas com o elenco de atletas.
Segundo a diretoria do clube, a ideia é fazer ajustes pontos e correção de rotas. Além disso, espera um alinhamento entre direção e comissão técnica. Por enquanto, o técnico Dyego Coelho segue mantido no cargo.
A decisão de reunir o elenco na segunda-feira veio após uma reunião da diretoria na noite de sábado (24), horas depois da derrota em casa por 2 a 1 para a Ferroviária. Com 3 pontos ganhos, o Burro da Central está em penúltimo lugar e poderá até fechar na lanterna essa rodada, caso o São Bento vença o Ituano fora de casa.
“O trabalho desenvolvido tem como objetivo buscar um resultado imediato já no próximo compromisso, uma vez que o campeonato é curto e exige respostas rápidas e efetivas de todo o grupo”, disse o clube, em nota.
Na próxima rodada, o Taubaté visita o Linense, quarta-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Gilbertão, em Lins. E sabe que precisa da reação imediata para, ale de sair da degola, também se aproximar da zona de classificação para a segunda fase, entre os oito primeiros colocados.