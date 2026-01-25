Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Lorena, com mais de 5 quilos de drogas armazenadas em uma residência. O caso ocorreu na tarde de sábado (24), por volta das 16h15.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito no bairro Parque das Rodovias.