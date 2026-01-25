Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Lorena, com mais de 5 quilos de drogas armazenadas em uma residência. O caso ocorreu na tarde de sábado (24), por volta das 16h15.
Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito no bairro Parque das Rodovias.
Segundo a PM, ele armazenava drogas em uma residência, onde foram apreendidos dois tijolos de maconha, 51 porções de maconha, 566 porções de crack, 2.065 eppendorfs de cocaína, duas facas e um aparelho celular.
Os entorpecentes pesaram 5,362 quilos, com 1,358 kg de maconha, 3,702 kg de cocaína e 0,302 kg de crack.
O homem e as drogas foram levados para a Central de Flagrantes de Lorena, onde o suspeito permaneceu á disposição da Justiça.