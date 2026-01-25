Um motociclista ficou gravemente ferido após perder a direção da moto e bater em uma defensa metálica na rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), na altura do km 20, em Igaratá. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (25), por volta de 6h20.

Segundo a Artesp, a motocicleta trafegava em velocidade elevada e acima do permitido da via. Ao entrar numa curva acentuada, o motociclista perdeu o controle da moto e chocou-se contra a defensa metálica. Ele, que dirigia uma Honda Cg 160 Start, acabou ficando imobilizado no acostamento entre a defensa metálica.