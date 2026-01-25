O motorista que atropelou um casal e matou uma mulher em Caçapava, nesse sábado (24), estava alcoolizado, segundo o boletim de ocorrência e conforme laudo pericial provisório do médico legista. O documento aponta que ele não estava embriagado, ou seja, a quantidade de álcool no sangue era de até 0,3 mg/l -- embriaguez exige que o valor fique acima de 0,4 mg/l.
O condutor foi identificado como Álison Santos de Castro, de 21 anos, que foi preso em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravantes de conduzir o veículo sob a influência de álcool e em velocidade incompatível. A defesa de Álison não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Álison ficou recolhido ao cárcere até a manhã deste domingo (25), quando deve passar por audiência de custódia. O carro que ele dirigia foi periciado no local e apreendido administrativamente pela polícia militar, por questões de atraso de documentação. A bicicleta do casal foi periciada no local e permanece apreendida.
Alta velocidade
Tatiane de Jesus Severo Alves, de 35 anos, estava na bicicleta com Alessandro Alves, de 47 anos. Eles foram atingidos por um carro em alta velocidade no bairro Vera Cruz, em Caçapava, por volta de 16h15.
No acidente, de acordo com imagens de câmeras de segurança, é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a via. Segundos depois, um carro em alta velocidade, ao desviar do veículo mais lento, acerta em cheio a bicicleta com o casal.
O impacto foi tão forte que Tatiane faleceu no local do acidente. Alessandro foi levado em estado grave ao hospital Fusam, em Caçapava, e depois transferido para o Hospital Regional de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele apresentava múltiplas fraturas pelo corpo, lesões neurológicas e foi levado em estado grave para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), permanecendo entubado. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O condutor do carro também foi arremessado para fora do veículo, que bateu em um muro e ficou com a frente destruída. Ele conseguiu levantar e saiu andando com dificuldades.
Segundo o relato de policiais militares que atenderam a ocorrência, ele apresentava “sinais evidentes” de ingestão de álcool, tais como “voz pastosa, dificuldades de locomoção e desorientação”. Ainda segundo a PM, o condutor relatou ter “ingerido bebida alcoólica pouco antes do ocorrido”. Ele disse não se recordar da dinâmica do acidente, mencionando apenas que “estava tudo rodando”.
O corpo de Tatiane será velado na manhã deste domingo (25), no velório municipal de Caçapava. O enterro está marcado para as 16h, no cemitério Parque das Hortênsias, também em Caçapava.