O motorista que atropelou um casal e matou uma mulher em Caçapava, nesse sábado (24), estava alcoolizado, segundo o boletim de ocorrência e conforme laudo pericial provisório do médico legista. O documento aponta que ele não estava embriagado, ou seja, a quantidade de álcool no sangue era de até 0,3 mg/l -- embriaguez exige que o valor fique acima de 0,4 mg/l.

O condutor foi identificado como Álison Santos de Castro, de 21 anos, que foi preso em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravantes de conduzir o veículo sob a influência de álcool e em velocidade incompatível. A defesa de Álison não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.