Homem é preso com 280 porções de drogas em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Caraguatatuba
Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, com 280 porções de drogas e quantidade de dinheiro. A prisão ocorreu nesse sábado (24), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Ipiranguinha.

No local, a PM visualizou um indivíduo em atitude suspeita na via pública. Ao perceber a presença policial, o homem empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado ao final da via.

Durante a busca pessoal, foram localizados entorpecentes e dinheiro em espécie, caracterizando o crime de tráfico de drogas, segundo a PM. Foram apreendidos 186 pinos de cocaína, 94 buchas de maconha e R$ 108 em dinheiro.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante e tiveram de usar algemas em razão do receio de fuga.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências legais cabíveis, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

