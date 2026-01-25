Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, com 280 porções de drogas e quantidade de dinheiro. A prisão ocorreu nesse sábado (24), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Ipiranguinha.

No local, a PM visualizou um indivíduo em atitude suspeita na via pública. Ao perceber a presença policial, o homem empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado ao final da via.