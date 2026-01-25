Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, com 280 porções de drogas e quantidade de dinheiro. A prisão ocorreu nesse sábado (24), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Ipiranguinha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, a PM visualizou um indivíduo em atitude suspeita na via pública. Ao perceber a presença policial, o homem empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado ao final da via.
Durante a busca pessoal, foram localizados entorpecentes e dinheiro em espécie, caracterizando o crime de tráfico de drogas, segundo a PM. Foram apreendidos 186 pinos de cocaína, 94 buchas de maconha e R$ 108 em dinheiro.
Os policiais deram voz de prisão em flagrante e tiveram de usar algemas em razão do receio de fuga.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências legais cabíveis, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.