Um homem foi morto no Vale do Paraíba após trocar tiros com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM. O caso ocorreu em Lorena, no bairro Cecap, no sábado (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vídeo mostra equipes de socorro atendendo a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem morto em confronto com a Rota tinha longa ficha criminal. Ele morreu durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas em Lorena.