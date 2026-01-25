Um homem foi morto no Vale do Paraíba após trocar tiros com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM. O caso ocorreu em Lorena, no bairro Cecap, no sábado (24).
Vídeo mostra equipes de socorro atendendo a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem morto em confronto com a Rota tinha longa ficha criminal. Ele morreu durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas em Lorena.
O homem foi identificado como Thales Emanuel Pinto da Silva, de 23 anos, de acordo com informações da página Olho Vivo do Vale.
Conforme registros policiais, ele possuía uma longa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas (cinco ocorrências), roubo, porte ilegal de arma de fogo e artigo 289 do Código Penal, que trata de moeda falsa.
Tiroteio
De acordo com a Polícia Militar, os policiais tentaram abordar um homem em atitude suspeita, que fugiu a pé e entrou em uma residência.
No interior do imóvel, houve confronto armado. O suspeito foi baleado, socorrido pela viatura de resgate e encaminhado à Santa Casa de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.
No local, segundo a PM, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros e quase três quilos de drogas diversas. Todo o material foi recolhido e será submetido à perícia.
Investigação
A Polícia Civil vai investigar o caso. Entre os procedimentos previstos estão a realização de perícia no local, apreensão e análise da arma de fogo, além da coleta de depoimentos e exames técnicos.
O objetivo é esclarecer a dinâmica do confronto e a origem dos disparos, com base nos laudos periciais e demais elementos da investigação.