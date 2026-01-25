25 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

URGENTE: Motociclista tem perna amputada em acidente na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Local do acidente em Caraguatatuba
Local do acidente em Caraguatatuba

Um motociclista  teve a perna esquerda amputada em grave acidente no final do acesso à Rodovia dos Tamoios, na manhã deste domingo (25). O caso ocorreu por volta de 6h15, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente no acesso da Rodovia dos Tamoios próximo ao Hospital Regional, em Caraguatatuba.

No local, segundo a corporação, uma motocicleta colidiu em um guard rail da estrada. Com o impacto da colisão, a vítima, que aparenta ter 25 anos, veio a ter uma amputação do membro inferior esquerdo, sendo projetada a metros de distância.

A vítima estava inconsciente e foi atendida e transportada pelo Suporte Avançado do Samu para a Santa Casa em estado grave.

O local foi deixado aos cuidados do policiamento de área e da Concessionária Tamoios.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários