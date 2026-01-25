Um motociclista teve a perna esquerda amputada em grave acidente no final do acesso à Rodovia dos Tamoios, na manhã deste domingo (25). O caso ocorreu por volta de 6h15, em Caraguatatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente no acesso da Rodovia dos Tamoios próximo ao Hospital Regional, em Caraguatatuba.