O domingo (25) começou com chuva fraca no litoral, com maior destaque para as praias de Peruíbe e Itanhaém, além do Vale do Paraíba, conforme informou a Defesa Civil do Estado.

Ao longo do dia, a entrada de umidade do oceano em direção ao continente mantém o tempo instável nessas áreas e em toda a faixa leste do estado, com curtas aberturas de sol e ocorrência de garoa a qualquer momento.