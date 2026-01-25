O domingo (25) começou com chuva fraca no litoral, com maior destaque para as praias de Peruíbe e Itanhaém, além do Vale do Paraíba, conforme informou a Defesa Civil do Estado.
Ao longo do dia, a entrada de umidade do oceano em direção ao continente mantém o tempo instável nessas áreas e em toda a faixa leste do estado, com curtas aberturas de sol e ocorrência de garoa a qualquer momento.
Os maiores volumes devem ocorrer no Vale do Paraíba, onde podem ocorrer temporais durante a tarde.
Na região dos reservatórios, não há previsão de chuva significativa para este domingo. As temperaturas voltam a subir gradualmente em todo o estado. Na capital, a máxima prevista é de 28 °C, enquanto no interior pode chegar aos 30 °C.
Cidades do Vale estão entre os municípios com as maiores precipitações do estado nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil. Veja a lista:
Arapeí (Centro): 100mm
Itanhaém (Balneário Gaivota): 83mm
São José Do Barreiro (Delegacia De Policia Civil): 66mm
Cunha (Eta 2): 64mm
Cunha (Eta 1): 58mm
Lorena (Policia Militar): 52mm
Campos Do Jordão (Jaguaribe): 49mm
Pindamonhangaba (Policia Militar): 48mm
Areias (Policia Civil): 47mm
Lorena (Novo Horizonte): 45mm
Ubatuba (Almada): 44mm
Peruíbe (Parque Do Trevo): 42mm
Guaratinguetá (Jardim São Benedito): 42mm
Campos Do Jordão (Capivari): 42mm
Aparecida (São Francisco): 42mm
Bananal (Centro): 41mm
Cachoeira Paulista (Cachoeira Paulista): 41mm
Aparecida (Ponte Alta): 40mm
São Bento Do Sapucaí (Centro): 40mm
Campos Do Jordão (Jd. Frei Orestes): 40mm
São José Dos Campos (Jardim Jussara): 39mm
Guaratinguetá (Jardim Esperança): 33mm
São José Dos Campos (Testes Dualbase Pit 94): 33mm
Ubatuba (Poruba): 32mm
Queluz (Centro): 32mm
Ubatuba (Ubatumirim): 31mm
Campos Do Jordão (Campos Do Jordao): 30mm
Tremembé (Eta): 30mm
Taubaté (Taubate): 29mm
Cachoeira Paulista (Sabesp): 28mm
Lagoinha (Eta Sabesp): 28mm
Potim (Policia Militar): 28mm
Santo Antônio Do Pinhal (Centro): 27mm
São José Dos Campos (Jardim São Leopoldo): 26mm
Peruíbe (Centro): 25mm
Lavrinhas (Centro): 23mm
Taubaté (Policia Militar): 23mm
Canas (Centro): 22mm
São José Dos Campos (Chacara Boa Vista): 21mm
Cubatão (Jardim Casqueiro): 20mm
Águas Da Prata (G2-350040202a): 20mm