Durante intensificação do policiamento pelo bairro Silop, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na manhã de sábado. A abordagem do suspeito foi realizada em via pública.