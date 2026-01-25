Durante intensificação do policiamento pelo bairro Silop, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado por tráfico de drogas.
A prisão ocorreu na manhã de sábado. A abordagem do suspeito foi realizada em via pública.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta aos sistemas, foi constatado que havia mandado judicial vigente, expedido pelo Poder Judiciário.
Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de captura e conduziu o criminoso à unidade policial de Ubatuba. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.