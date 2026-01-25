25 de janeiro de 2026
CAPTURA

Procurado por tráfico de drogas, homem é preso no Litoral Norte

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Captura foi feita pela Polícia Militar (imagem ilustrativa)
Captura foi feita pela Polícia Militar (imagem ilustrativa)

Durante intensificação do policiamento pelo bairro Silop, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar capturaram um homem procurado por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na manhã de sábado. A abordagem do suspeito foi realizada em via pública.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta aos sistemas, foi constatado que havia mandado judicial vigente, expedido pelo Poder Judiciário.

Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de captura e conduziu o criminoso à unidade policial de Ubatuba. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

