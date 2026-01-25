Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu nesse sanado (24).
Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam ocorrência irradiada via Copom envolvendo disparo de arma de fogo, pedido de socorro e desinteligência entre as partes, em um endereço residencial.
No local, as equipes, com apoio de outras viaturas, realizaram averiguação e constataram a materialidade dos crimes.
Durante a ação policial, foram localizados três estojos de munição calibre .380, além de uma arma de fogo calibre .380, pertencente a terceiro, evidenciando a prática de ilícitos penais.
A vítima apresentava lesão na mão direita, sendo prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde recebeu os cuidados necessários, não sendo constatadas lesões na região da cabeça.
Diante dos fatos, a Polícia Militar prendeu o criminoso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, realizando a apreensão do armamento e garantindo a preservação do local para os procedimentos técnicos cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça.