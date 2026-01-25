Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu nesse sanado (24).

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam ocorrência irradiada via Copom envolvendo disparo de arma de fogo, pedido de socorro e desinteligência entre as partes, em um endereço residencial.