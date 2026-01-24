O homem morto pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no Vale do Paraíba neste sábado (24) tinha longa ficha criminal e morreu após confronto armado com policiais militares durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Cecap, em Lorena.

O suspeito morreu após trocar tiros com uma equipe da Rota durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas em Lorena.

O homem foi identificado como Thales Emanuel Pinto da Silva, de 23 anos, de acordo com informações da página Olho Vivo do Vale.