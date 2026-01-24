O casal atropelado em Caçapava por um motorista em alta velocidade foi identificado pela Polícia Civil. As vítimas são Tatiane de Jesus Severo Alves, de 35 anos, e Alessandro Alves, de 47 anos.

O grave acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (24), na Rua Doutor José de Moura Resende, no bairro Vera Cruz, região central de Caçapava.

Tatiane morreu no local, enquanto Alessandro foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital da Fusam.

O acidente.