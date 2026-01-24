O casal atropelado em Caçapava por um motorista em alta velocidade foi identificado pela Polícia Civil. As vítimas são Tatiane de Jesus Severo Alves, de 35 anos, e Alessandro Alves, de 47 anos.
O grave acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (24), na Rua Doutor José de Moura Resende, no bairro Vera Cruz, região central de Caçapava.
Tatiane morreu no local, enquanto Alessandro foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital da Fusam.
O acidente.
De acordo com o boletim de ocorrência, o casal seguia em uma bicicleta quando foi violentamente atingido por um carro conduzido por um jovem de 21 anos, que trafegava em velocidade incompatível com a via.
O impacto foi tão forte que Tatiane não resistiu aos ferimentos, após ser arremessada em uma caçamba de caminhonete, e morreu antes da chegada do socorro médico.
Ferido.
Alessandro Alves sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e lesões neurológicas graves. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado e sob risco iminente de morte.
Motorista.
O motorista responsável pelo atropelamento apresentava sinais evidentes de embriaguez, de acordo com o boletim de ocorrência, como dificuldade de locomoção, fala alterada e desorientação. O próprio condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e por trafegar em velocidade incompatível, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
A prisão foi decretada sem direito à fiança, e o caso pode evoluir para homicídio doloso por dolo eventual, dependendo do entendimento da Justiça.