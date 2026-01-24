24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATROPELAMENTO

AGORA: Homem é atropelado por trem e fica em estado grave no Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um trem em Aparecida, por volta de 19h50 deste sábado (24). O acidente aconteceu na rua Ignacio Bustamante, no bairro Santa Rita, próximo à Fábrica de Papel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu foi acionado em decorrência de vítima de atropelamento por trem. No local, a vítima estava em estado grave, inconsciente e com diversas lesões e sangramento intenso. O homem tinha lesões na face e indicação de traumatismo craniano.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi direcionada para a ocorrência, juntamente com viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Após receber os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, devido ao grande volume de chuva, a vítima foi embarcada na USA e encaminhada para a UPA de Guaratinguetá.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários