Um homem foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um trem em Aparecida, por volta de 19h50 deste sábado (24). O acidente aconteceu na rua Ignacio Bustamante, no bairro Santa Rita, próximo à Fábrica de Papel.

O Samu foi acionado em decorrência de vítima de atropelamento por trem. No local, a vítima estava em estado grave, inconsciente e com diversas lesões e sangramento intenso. O homem tinha lesões na face e indicação de traumatismo craniano.