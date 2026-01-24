O motorista que atropelou um casal que andava de bicicleta em Caçapava foi preso e vai responder por homicídio.

A tragédia na Avenida Vera Cruz, bairro Vera Cruz, aconteceu por volta de 16h15, deste sábado (24). O homem foi preso pela PM logo após o acidente.

O motorista do carro estava em alta velocidade e o choque contra a bicicleta lançou o casal a metros do local do acidente. Ainda não há informações a respeito se o motorista estava sob efeito de álcool. Ele vai passar por exame no IML (Instituto Médico Legal).