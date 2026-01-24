24 de janeiro de 2026
CAÇAPAVA

Motorista que atropelou casal e matou mulher é preso no Vale

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale360

O motorista que atropelou um casal que andava de bicicleta em Caçapava foi preso e vai responder por homicídio.

A tragédia na Avenida Vera Cruz, bairro Vera Cruz, aconteceu por volta de 16h15, deste sábado (24). O homem foi preso pela PM logo após o acidente.

O motorista do carro estava em alta velocidade e o choque contra a bicicleta lançou o casal a metros do local do acidente. Ainda não há informações a respeito se o motorista estava sob efeito de álcool. Ele vai passar por exame no IML (Instituto Médico Legal).

O motorista também vai passar por audiência de custódia neste domingo e o juiz vai determinar se ele vai permanecer preso ou não.

Nas imagens é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a Avenida José de Moura Rezende. Segundo depois, um carro em alta velocidade ao desviar do veículo mais lento acerta em cheio a bicicleta com casal.

O impacto foi tão violento que as duas pessoas da bicicleta foram arremessadas a alguns metros do acidente. Uma das vítimas, com a força do choque, foi arremessada dentro da caçamba de uma caminhonete estacionada a metros do acidente. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem foi jogado ainda mais longe e está em estado grave. Nas imagens ainda é possível uma terceira pessoa, que é o motorista do carro, que também caiu do carro no momento do acidente. Ele conseguiu levantar e saiu andando com dificuldades. Ele foi preso.

Na sequência o carro bateu no muro e ficou com a frente destruída. Não há ainda informações a respeito do estado de saúde do motorista do carro. A avenida precisou ser bloqueada para o atendimento das vítimas e para a realização da perícia.

