Um suspeito morreu após confronto armado com equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) em Lorena. O homem, que ainda não foi identificado, morreu após troca de tiros com policiais militares durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas no bairro Cecap.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe da Rota tentou abordar um suspeito que fugiu a pé e entrou em uma residência na avenida Lorena, na região do Cecap, em Lorena.