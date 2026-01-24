Um suspeito morreu após confronto armado com equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) em Lorena. O homem, que ainda não foi identificado, morreu após troca de tiros com policiais militares durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas no bairro Cecap.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe da Rota tentou abordar um suspeito que fugiu a pé e entrou em uma residência na avenida Lorena, na região do Cecap, em Lorena.
No interior do imóvel, houve confronto armado. No local, segundo a PM, foram encontradas uma arma de fogo e substâncias entorpecentes. O homem foi socorrido pela viatura de resgate para a Santa Casa de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais militares envolvidos na ocorrência não se feriram.
A Polícia Civil deve investigar o caso, com coleta de depoimentos, perícia no local e exames técnicos para esclarecer a dinâmica do confronto e a origem dos disparos.
Entre os procedimentos esperados estão a apreensão e perícia da arma localizada e o encaminhamento de evidências para análise. O objetivo é reconstituir o que aconteceu, com base em laudos e demais elementos.