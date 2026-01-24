O São José Basketball perdeu por 78 a 74 para o Flamengo, na noite deste sábado (24), às 19h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e está eliminado na estreia da Copa Super 8, torneio que reúne os oito primeiros colocados ao final do primeiro turno do NBB (Novo Basquete Brasil).

Após ficar em sétimo lugar no turno, o São José, sob comando do técnico Chris Ahmed, encarou o rival que ficou em segundo lugar. Como tem melhor campanha, o Rubro-Negro teve o direito de jogar em casa e mandou o jogo no icônico ginásio na capital fluminense.