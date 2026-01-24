O São José Basketball perdeu por 78 a 74 para o Flamengo, na noite deste sábado (24), às 19h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e está eliminado na estreia da Copa Super 8, torneio que reúne os oito primeiros colocados ao final do primeiro turno do NBB (Novo Basquete Brasil).
Após ficar em sétimo lugar no turno, o São José, sob comando do técnico Chris Ahmed, encarou o rival que ficou em segundo lugar. Como tem melhor campanha, o Rubro-Negro teve o direito de jogar em casa e mandou o jogo no icônico ginásio na capital fluminense.
O São José começou o jogo vencendo o primeiro quarto por 21 a 19, mas perdeu o segundo por 26 a 12, o que praticamente definiu a vitória do Flamengo, que perdeu os dois últimos quartos: 22 a 24 e 11 a 17.
Em jogo único, a vitória coloca o Flamengo na semifinal do torneio, contra o vencedor do confronto entre Minas e Corinthians, que jogam neste domingo (25), às 11h. Com a derrota, o São José está automaticamente eliminado do torneio.
A Copa Super 8 ganhou em importância por dar, ao campeão, uma vaga na Liga das Américas, torneio que o São José não disputa desde 2013, quando chegou à segunda fase das disputas.
Os destaques do Flamengo na partida foram os jogadores Gui, com 17 pontos, Kayo, com seis rebotes, e Negrete, com quatro assistências.
No lado do São José, Miller fez 17 pontos, Dos Santos terminou o jogo com oito rebotes e Cauê fez oito assistências.