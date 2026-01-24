Com muita chuva e campo encharcado, atrasando o início da partida em 30 minutos, o São José empatou em 1 a 1 com o Monte Azul em casa, não conseguindo espantar a crise que ameaça o clube. O jogo foi válido pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
O jogo começou às 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, neste sábado (24), e terminou aos gritos da torcida de “fora Marelli”, técnico da Águia do Vale que está sob pressão.
O gol do time do Vale do Paraíba aconteceu em cobrança de pênalti, logo no início da partida, marcado por Lucas Reis.
O jogo foi bastante faltoso e com poucos chutes a gol no primeiro tempo, devido ao campo encharcado e pesado, especialmente nas laterais. Mesmo assim, o São José fez um bom primeiro tempo e dava sinais de que poderia vencer pela segunda vez no campeonato.
Perto dos 6 minutos do primeiro tempo, em contragolpe fatal do São José, o atacante foi derrubado na área. Lucas Reis bateu o pênalti e fez o gol da Águia do Vale.
Em boa troca de bola aos 31 minutos, Rafael Carioca tabelou e entrou na grande área do Monte Azul, mas o chute saiu fraco.
Em vacilo da defesa do São José, o Monte Azul chegou com perigo aos 34, mas não conseguiu arrematar com força dentro da grande área.
Segundo tempo
No segundo tempo, o São José teve boas chances para fazer o segundo gol. Aos 60, em cobrança de escanteio por Thomaz Carvalho, a cabeçada do atacante do quase fez o segundo gol da Águia.
Aos 70, o São José teve boa chance para ampliar o placar, mas o ataque não conseguiu marcar o gol.
Aos 92, o golpe: o Monte Azul empatou o jogo após bobeira da defesa do São José. Falta perigosa pela direita, cobrada na área, o goleiro do São José rebateu e Vitão não perdeu a chance de empatar de cabeça, aos 48 minutos do segundo tempo. Em novo ataque, o Monte Azul quase fez o segundo gol aos 95.
O São José não conseguiu segurar a pressão do Monte Azul no segundo tempo e perdeu algumas chances de ampliar o placar. O gol no final do segundo tempo tirou do time da região a chance de espantar a crise que ameaça tumultuar o ambiente no clube. O jogo terminou com público de 886 torcedores e renda de R$ 20.145.
Campanha
Em cinco jogos, a Águia do Vale acumula uma vitória, um empate e três derrotas, com 4 pontos somados. No jogo passado, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Osasco Sporting, na Grande São Paulo no segundo revés consecutivo no campeonato.
Uma nova derrota neste sábado iria aprofundar a crise e a bronca da torcida. Pior que isso, um resultado negativo poderia derrubar o time da região para a zona de rebaixamento.
O triunfo anterior da Águia aconteceu na segunda rodada, quando fez 2 a 1 no Grêmio Prudente, no Martins Pereira. Ainda assim, a atuação foi convincente apenas no primeiro tempo.
Com o empate, o Monte Azul chega aos 8 pontos e encosta no grupo de cima da tabela.
Na próxima rodada, a Águia do Vale visita o São Bento, na quarta-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. E o Monte Azul joga no mesmo dia, às 15h, quando recebe o Votuporanguense, no estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso, Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio, Thomaz Carvalho, Jeferson Lima, Clessione, Lucas Reis e Rodrigo Carioca; Técnico: Marcelo Marelli
Monte Azul
Juan Maidana, Luiz Fernando, Sony Anderson, Gustavinho, Clayton, Luan Silva, Gustavo Alexandre, Vitor Mariano, Reidiner, Wanderson e Wallace Moraes; Técnico: Filippo Novelli (interino)
Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 24 de janeiro de 2026. Horário: 19h