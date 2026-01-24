24 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Carro capota em avenida de Taubaté e mobiliza Corpo de Bombeiros

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Viatura de resgate do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Viatura de resgate do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Um carro capotou em Taubaté na madrugada deste sábado (24), por volta de 2h30, na avenida Prof. Walter Thaumaturgo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito envolvendo capotamento de veículo.

Guarnições da corporação foram até o local e constataram não haver vitimas. O local foi deixado em segurança aos cuidados do policiamento.

