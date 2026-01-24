Um carro capotou em Taubaté na madrugada deste sábado (24), por volta de 2h30, na avenida Prof. Walter Thaumaturgo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito envolvendo capotamento de veículo.
Guarnições da corporação foram até o local e constataram não haver vitimas. O local foi deixado em segurança aos cuidados do policiamento.