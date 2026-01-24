24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
OCORRÊNCIA

URGENTE: Homem é baleado em troca de tiros com a polícia no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Homem foi socorrido com apoio do Corpo de Bombeiros
Homem foi socorrido com apoio do Corpo de Bombeiros

Um homem foi baleado durante troca de tiros em Lorena, na tarde deste sábado (24). Os tiros teriam sido dados contra a Polícia Militar no bairro Cecap. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com as primeiras informações, o confronto aconteceu durante uma ação da PM na região. O homem foi atingido e recebeu atendimento no local com apoio do Corpo de Bombeiros e da própria equipe policial.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do suspeito, sua identidade ou se há outros envolvidos. A área foi isolada para os procedimentos de perícia técnica. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

*Matéria em atualização

