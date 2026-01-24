Um homem foi baleado durante troca de tiros em Lorena, na tarde deste sábado (24). Os tiros teriam sido dados contra a Polícia Militar no bairro Cecap. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com as primeiras informações, o confronto aconteceu durante uma ação da PM na região. O homem foi atingido e recebeu atendimento no local com apoio do Corpo de Bombeiros e da própria equipe policial.