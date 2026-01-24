A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Sem Lastro, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso voltado à fabricação e distribuição de cédulas de dinheiro falsas.

As investigações apontaram que dois indivíduos residentes na Baixada Santista teriam montado um laboratório de fabricação de notas falsas, as quais eram comercializadas na internet e distribuídas para todo o Brasil, incluindo o Vale do Paraíba, utilizando-se do serviço postal dos Correios.