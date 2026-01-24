A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Sem Lastro, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso voltado à fabricação e distribuição de cédulas de dinheiro falsas.
As investigações apontaram que dois indivíduos residentes na Baixada Santista teriam montado um laboratório de fabricação de notas falsas, as quais eram comercializadas na internet e distribuídas para todo o Brasil, incluindo o Vale do Paraíba, utilizando-se do serviço postal dos Correios.
Durante as apurações, foram apreendidas pela PF mais de 20 encomendas enviadas via Correios contendo cédulas falsas que teriam sido distribuídas pelos suspeitos.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Segunda Vara Federal em Jundiaí em desfavor de dois investigados residentes nas cidades de Santos e Praia Grande.