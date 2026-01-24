Na tarde deste sábado (24), durante ações da Operação Verão Integrada, equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar “João Negrão”, em conjunto com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), realizaram um salvamento aquático no município de Guarujá, no litoral do estado.
Durante patrulhamento preventivo realizado pela aeronave Águia 10, os tripulantes identificaram duas pessoas em dificuldade dentro de uma corrente de retorno, já sem forças para retornar à área segura, correndo risco iminente de afogamento.
Diante da situação, a aeronave foi imediatamente posicionada e os guarda-vidas desembarcaram para a intervenção. As vítimas foram retiradas da água com segurança e deixadas em local protegido, sem a necessidade de encaminhamento médico.
A ação reforça a importância do patrulhamento aéreo integrado às equipes de salvamento durante a temporada de verão, garantindo resposta rápida e proteção à vida de banhistas e turistas no litoral paulista.