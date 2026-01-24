Na tarde deste sábado (24), durante ações da Operação Verão Integrada, equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar “João Negrão”, em conjunto com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), realizaram um salvamento aquático no município de Guarujá, no litoral do estado.

Durante patrulhamento preventivo realizado pela aeronave Águia 10, os tripulantes identificaram duas pessoas em dificuldade dentro de uma corrente de retorno, já sem forças para retornar à área segura, correndo risco iminente de afogamento.