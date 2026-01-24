Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (24), em Caçapava. A captura ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Shangri-La.

A equipe da PM deparou-se com um homem saindo de uma residência, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial.