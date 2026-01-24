Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (24), em Caçapava. A captura ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Shangri-La.
A equipe da PM deparou-se com um homem saindo de uma residência, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial.
Ele foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar consulta de sua documentação via Copom, retornou um mandado aberto em seu desfavor.
O homem era procurado com relação ao artigo 528 do CPC (execução de dívidas de alimentos), sendo encaminhado ao Distrito Policial de Caçapava.
O delegado de plantão confeccionou o boletim de ocorrência por captura de procurado, permanecendo o homem preso e á disposição da Justiça.