24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAPTURA

Operação da PM prende procurado pela Justiça em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Homem era procurado com relação ao artigo 528 do CPC (execução de dívidas de alimentos)
Homem era procurado com relação ao artigo 528 do CPC (execução de dívidas de alimentos)

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (24), em Caçapava. A captura ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Shangri-La.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da PM deparou-se com um homem saindo de uma residência, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial.

Ele foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar consulta de sua documentação via Copom, retornou um mandado aberto em seu desfavor.

O homem era procurado com relação ao artigo 528 do CPC (execução de dívidas de alimentos), sendo encaminhado ao Distrito Policial de Caçapava.

O delegado de plantão confeccionou o boletim de ocorrência por captura de procurado, permanecendo o homem preso e á disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários