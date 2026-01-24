O Taubaté jogou melhor, mandou bola na trave, mas perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária na tarde deste sábado (24), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Dyego Coelho, continua com 3 pontos, sem vitórias e deverá fechar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Grêmio Prudente não perca para o Juventus. E o time de Araraquara, ainda invicto, vai a 11 pontos.
Na próxima rodada, o Burro da Central, visita o Linense, quarta-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Gilbertão, em Lins. E a Ferroviária joga no mesmo dia, às 15h, em visita ao Santo André, no estádio Bruno José Daniel, na cidade do Grande ABC.
Como foi o jogo
Em campo, a partida começou travada no meio de campo, sem chances de gol para os dois lados. Apenas aos 11min o Burrão chegou, após saída errada da defesa da Ferroviária, quando Macário avançou na intermediária, clareou e mandou por cima do gol, sem tanto perigo.
No lance seguinte, aos 14min, a Ferroviária respondeu com Lucas Rodrigues; o lateral direita recebeu na entrada da área, avançou e bateu cruzado, mas o goleiro Samuel Pires tirou.
Mas, a grande chance foi do Burrão, aos 19min, quando o lateral-direito Mikka avançou pela direita e bateu cruzado, no pé da trave: quase abriu o placar.
O fato é que o Taubaté era melhor em campo e tinha mais volume de jogo, sempre tentando chegar com perigo no setor ofensivo. Contudo, isso não se traduzir em gol e, aos 28min, a Ferroviária abriu o placar com Jhonatan, atacante bem posicionado na área, onde desviou o chute de Albano e a bola enganou Samuel Pires: 1 a 0.
Entretanto, o Taubaté colocou justiça no placar três minutos depois. Após escanteio cobrado da esquerda, o atacante Macário desviou de cabeça, no canto esquerdo: 1 a 1.
Na saída de bola, Edson Lucas quase marcou para a Ferroviária, em desentendimento na defesa taubateana. No lance, Samuel Pires afastou mal de cabeça e o jogador da Ferrinha pegou de fora da área, com o gol aberto, e mandou por cima.
A partida ficou aberta, rápida e com o Burrão animado, dando trabalho contra uma das favoritas ao acesso. Inclusive, o técnico visitante, Rogério Corrêa, fez duas alterações no time antes dos 40min, para tentar melhor o rendimento. Ainda assim, nos minutos finais, a pressão taubateana foi forte, com chances criadas, mas sem conseguiu converter em gol. Assim, o primeiro tempo acabou empatado.
Na etapa final, o Burrão voltou com a mesma postura, buscando o ataque e encurralando a Ferroviária na defesa nos minutos iniciais. Aos 3min, Macário quase marcou de cabeça novamente, após cruzamento da esquerda, mas Denis Junior segurou firme.
Entretanto, quando o Taubaté era amplamente superior, veio o erro de passe fatal no meio de campo de Renan Diniz. E o atacante Denilson Silva, que entrou durante o jogo, aproveitou, arrancou pela direita, livre e tocou por cima de Samuel Pires, aos 10min: 2 a 1.
Depois, aos 15min, Eduardo Diniz cobrou falta fechada, da direita, no prolongamento da grande área e Denis Junior espalmou, salvando o time visitante.
O problema é que o Taubaté começou a dar muitos espaços para os contra-ataques, deixando o jogo ainda mais perigoso. E o Burrão parou de criar chances e parecia sem inspiração nos minutos seguintes.
Apenas aos 35min a equipe da região voltou a assustar. No lance, Rodrigo Gaia arriscou da intermediária e a bola passou por cima, assustando a defesa adversária. E, aos 40min, Yamada finalizou da entrada da área, mas Denis Junior, de novo, fez boa defesa.
No final, o Taubaté tentou muitos cruzamentos e bolas alçadas para a área. Mas, não conseguiu fazer o gol de empate.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika (Luan Santos), Luanderson, Renan Diniz e Eduardo Diniz (Luizão); Zé Paglirini (Yamada), Rodrigo Gaia, e Bernardo Rosa; Macário, Romarinho (Leozinho) e Ariel (Maranhão). Técnico: Dyego Coelho
Ferroviária
Denis Junior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Edson Lucas (Pedro Estevam); Ricardinho, Alencar (Felipe Rodrigues), Cantarelli (Guilherme Ferreira) e Albano; Thiago (Eduardo) e Jhonatan (Denilson Silva). Técnico: Rogério Corrêa.
Gols: Jhonatan, aos 28min, Macário aos 31min do 1º tempo; Denilson Silva aos 10min do 2º tempo. Árbitro: Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sábado, 24 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Alencar, Edson Lucas, Pedro Estevam (F); Rodrigo Gaia, Leozinho (T). Público: 1.140 pagantes. Renda: R$ 16.440