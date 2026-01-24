O Taubaté jogou melhor, mandou bola na trave, mas perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária na tarde deste sábado (24), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Dyego Coelho, continua com 3 pontos, sem vitórias e deverá fechar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Grêmio Prudente não perca para o Juventus. E o time de Araraquara, ainda invicto, vai a 11 pontos.