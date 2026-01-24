Durante patrulhamento preventivo pelo bairro de Maresias, em São Sebastião, equipes da Polícia Militar visualizaram indivíduos em atitude suspeita nas imediações de um estabelecimento comercial já conhecido por registros anteriores relacionados a ilícitos, o que motivou a abordagem policial.

No decorrer da ação, um dos homens foi submetido à busca pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito. Contudo, após consulta aos sistemas criminais, constatou-se que ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, com mandado de prisão vigente.