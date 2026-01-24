Um homem foi detido pela Polícia Militar com um simulacro de arma de fogo após ameaçar uma mulher em Ubatuba. O objeto foi apreendido pelos policiais.

O caso aconteceu durante patrulhamento ostensivo e preventivo por Ubatuba, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de ameaça.