Um homem foi detido pela Polícia Militar com um simulacro de arma de fogo após ameaçar uma mulher em Ubatuba. O objeto foi apreendido pelos policiais.
O caso aconteceu durante patrulhamento ostensivo e preventivo por Ubatuba, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de ameaça.
Uma mulher teria sido intimidada por um homem que exibiu um objeto com aparência de arma de fogo.
De posse das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde mantiveram contato com a vítima, que confirmou a ameaça e apontou o local para onde o criminoso havia fugido.
Na sequência, o suspeito foi localizado e abordado. Diante da suspeita de que ele estaria em posse de uma arma, foi realizado procedimento de busca no imóvel, autorizado pelo próprio morador. Durante a diligência, foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo, utilizado na intimidação da vítima.
As partes envolvidas foram conduzidas para as providências legais cabíveis, sendo o objeto apreendido e apresentado para instrução da ocorrência.