Uma ocorrência de extrema gravidade chocou moradores de Itumbiara, no sul de Goiás. Uma mulher identificada como Cristiana Lopes foi assassinada a tiros dentro da própria residência, localizada na rua Presidente Dutra, no setor Novo Horizonte, onde vivia com o companheiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações preliminares, o autor dos disparos seria Flávio Lopes, que morreu logo após o crime. O caso foi registrado entre 2h e 3h da madrugada. Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os procedimentos iniciais no local, como isolamento da área, perícia e coleta de provas.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a dinâmica dos fatos, ouvir testemunhas e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Num primeiro momento, as autoridades tratam o caso como feminicídio seguido de morte do autor, mas ressaltam que a investigação ainda está em andamento.
Informações extraoficiais indicam que a motivação pode estar relacionada a um conflito conjugal, possivelmente envolvendo uma suposta traição. No entanto, a polícia reforça que essa versão ainda será confirmada após a análise técnica e a oitiva de pessoas próximas. Como o crime ocorreu durante a madrugada, novos detalhes devem ser divulgados nos próximos dias, após o avanço das diligências.
* Com informações do jornal O Hoje