Uma ocorrência de extrema gravidade chocou moradores de Itumbiara, no sul de Goiás. Uma mulher identificada como Cristiana Lopes foi assassinada a tiros dentro da própria residência, localizada na rua Presidente Dutra, no setor Novo Horizonte, onde vivia com o companheiro.

De acordo com informações preliminares, o autor dos disparos seria Flávio Lopes, que morreu logo após o crime. O caso foi registrado entre 2h e 3h da madrugada. Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os procedimentos iniciais no local, como isolamento da área, perícia e coleta de provas.