Uma mulher de 27 anos estava sendo mantida em cárcere privado e vivendo sob constantes agressões e ameaças do então companheiro, de 33 anos, há pelo menos um mês. A ajuda veio após um casal -- um homem de 22 anos e uma adolescente de 17 anos --, em visita à vítima, perceber a situação e chamar a Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O suspeito não foi localizado até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrências, o casal, ao chegar à residência situada em uma fazenda do distrito de Bom Jesus do Prata, na mesma região, foi orientado pela vítima a não consumir bebidas alcoólicas, pois o homem "era bastante agressivo".