OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MINAS GERAIS

Mulher é liberta pela PM após mais de um mês em cárcere privado

Por Da redação | Governador Valadares (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Material apreendido dentro da casa onde mulher estava
Material apreendido dentro da casa onde mulher estava

Uma mulher de 27 anos estava sendo mantida em cárcere privado e vivendo sob constantes agressões e ameaças do então companheiro, de 33 anos, há pelo menos um mês. A ajuda veio após um casal -- um homem de 22 anos e uma adolescente de 17 anos --, em visita à vítima, perceber a situação e chamar a Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O suspeito não foi localizado até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrências, o casal, ao chegar à residência situada em uma fazenda do distrito de Bom Jesus do Prata, na mesma região, foi orientado pela vítima a não consumir bebidas alcoólicas, pois o homem "era bastante agressivo".

Na noite dessa sexta-feira (23), o homem teria começado a agredir a mulher e a passar o lado não cortante de um facão nas vítimas. O casal visitante conseguiu fugir e, após 7 km de caminhada, pediram socorro à PM.

A guarnição foi até o local. A mulher estava presa no interior da casa, gritando por socorro. A porta da casa foi arrombada e a mulher liberta. A equipe continuou as buscas, mas o suspeito não foi localizado. Duas espingardas e munições foram localizadas dentro de um dos cômodos da casa. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais.

* Com informações do jornal O Tempo

