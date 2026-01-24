Centenas de pessoas protestaram contra aumento do IPTU e da taxa do lixo em Pindamonhangaba na manhã deste sábado (24). A manifestação aconteceu na Praça da Cascata e reuniu centenas de moradores contrários ao reajuste considerado abusivo.
De acordo com os organizadores, mais de mil pessoas participaram do ato. Cartazes, faixas e palavras de ordem marcaram o protesto, que teve como principal reivindicação a revogação imediata do aumento do IPTU e da taxa do lixo em Pinda.
Os manifestantes alegam que o reajuste pesa no orçamento das famílias e impacta principalmente moradores de bairros mais afastados do centro. Durante o protesto, representantes do movimento afirmaram que o aumento do IPTU e da taxa do lixo não condiz com a realidade econômica da população.
Durante os discursos, os organizadores reforçaram que as pessoas protestaram contra aumento do IPTU e taxa do lixo por considerarem o reajuste abusivo e sem diálogo prévio com a população. Um abaixo-assinado foi iniciado no local e deve ser encaminhado à Câmara Municipal e à Prefeitura. Os manifestantes pedem a revogação do aumento do imposto e da taxa.
Os manifestantes também defendem maior transparência na composição dos valores cobrados e pedem que o poder público reveja a política de cobrança, especialmente em relação à taxa do lixo.
O protesto ocorreu de forma pacífica na tradicional Praça da Cascata, em Pindamonhangaba. Não houve registro de confrontos, e o trânsito na região foi parcialmente impactado durante o ato. Novas mobilizações não estão descartadas caso não haja resposta do poder público sobre as reivindicações apresentadas.