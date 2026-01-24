Centenas de pessoas protestaram contra aumento do IPTU e da taxa do lixo em Pindamonhangaba na manhã deste sábado (24). A manifestação aconteceu na Praça da Cascata e reuniu centenas de moradores contrários ao reajuste considerado abusivo.

De acordo com os organizadores, mais de mil pessoas participaram do ato. Cartazes, faixas e palavras de ordem marcaram o protesto, que teve como principal reivindicação a revogação imediata do aumento do IPTU e da taxa do lixo em Pinda.