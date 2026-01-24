Uma mulher foi morta a facadas na frente dos filhos na madrugada deste sábado (24), no bairro Industrial, em Novo Hamburgo (RS).
A vítima foi identificada como Karizele de Oliveira Sena, de 30 anos. Ela foi atingida por pelo menos oito golpes de faca dentro de sua residência. Na casa estavam a filha da vítima, de 13 anos, e um bebê de apenas nove meses.
Conforme a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 31 anos. O carro do suspeito teria sido encontrado nas proximidades da residência.
Até a manhã deste sábado, policiais militares seguiam realizando buscas para localizar o indivíduo. O caso está sendo apurada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Novo Hamburgo.
* Com informações do site Gravataí 24 Horas