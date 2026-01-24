Uma mulher foi morta a facadas na frente dos filhos na madrugada deste sábado (24), no bairro Industrial, em Novo Hamburgo (RS).

A vítima foi identificada como Karizele de Oliveira Sena, de 30 anos. Ela foi atingida por pelo menos oito golpes de faca dentro de sua residência. Na casa estavam a filha da vítima, de 13 anos, e um bebê de apenas nove meses.